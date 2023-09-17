Замгубернатора Петр Банников проведет личный прием нижегородцев 4 октября

Петр Банников проведет прием граждан 4 октября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников проведет личный прием граждан 4 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства. Круг вопросов, обсуждаемых на этом мероприятии будет касаться взаимодействия губернатора с правоохранительными органами, реализации программ в части обеспечения антитеррористической безопасности, организации мобилизационной подготовки и мобилизации, защиты сведений, представляющих государственную тайну, реализации программы «Безопасный город» и многого другого.

- На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требует личного участия заместителя губернатора Нижегородской области, - говорится в информационном сообщении.

Желающим записаться на прием следует подать письменное обращение на имя Петра Банникова с изложением сути вопроса. Запись на прием заканчивается за пять рабочих дней до его проведения. Более подробную информацию о событии можно получить в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 или по телефонам: (831) 439 04 98, (831) 430 96 39.