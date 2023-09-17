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НовостиОбщество17 сентября 2023 8:40

Более 20 муниципалитетов внесут на интерактивную карту Нижегородской области

Для каждого из муниципалитетов будет создан подробный гид
Мария СОРОКИНА

Более 20 муниципалитетов появится на интерактивной карте Нижегородской области, которая появилась на туристическом портале «Знакомьтесь, Нижний», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В настоящее время на сайте уже имеется информация о таких городах, как Бор, Арзамас, Дзержинск и Чкаловск, а также о Семеновском городском округе, Большеболдинском, Городецком, Дивеевском, Павловском и других муниципальных округах.

- Интерактивная карта области поможет посетителям портала сориентироваться во всем многообразии нижегородских туристических объектов. Я уверен, что она будет интересна и гостям региона, и самим нижегородцам. Мы составили подробные гиды для каждого района и спланировали полноценные путешествия, — прокомментировал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. По его мнению важно фокусироваться не только на крупных центрах, но и на развивающихся районах.

Интересно, что по каждому из муниципалитетов будет создан подробный гид с рекомендациями для туристов. Онлайн-ресурс расскажет о том, куда сходить и что посмотреть, где попробовать местные блюда и купить сувениры.