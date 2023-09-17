Более 20 муниципалитетов внесут на интерактивную карту Нижегородской области

Более 20 муниципалитетов появится на интерактивной карте Нижегородской области, которая появилась на туристическом портале «Знакомьтесь, Нижний», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В настоящее время на сайте уже имеется информация о таких городах, как Бор, Арзамас, Дзержинск и Чкаловск, а также о Семеновском городском округе, Большеболдинском, Городецком, Дивеевском, Павловском и других муниципальных округах.

- Интерактивная карта области поможет посетителям портала сориентироваться во всем многообразии нижегородских туристических объектов. Я уверен, что она будет интересна и гостям региона, и самим нижегородцам. Мы составили подробные гиды для каждого района и спланировали полноценные путешествия, — прокомментировал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. По его мнению важно фокусироваться не только на крупных центрах, но и на развивающихся районах.

Интересно, что по каждому из муниципалитетов будет создан подробный гид с рекомендациями для туристов. Онлайн-ресурс расскажет о том, куда сходить и что посмотреть, где попробовать местные блюда и купить сувениры.