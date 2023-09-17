Поезд «Вместе против диабета» приедет в Нижний Новгород 8 ноября

Поезд здоровья пробудет в Нижнем Новгороде 8 и 9 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородцы смогут бесплатно проверить свое здоровье. Поезд здоровья «Вместе против диабета» прибудет в Нижний Новгород. 8 и 9 ноября он будет находиться на Московском вокзале, сообщает «РЖД-Медицина».

Акция стартовала 10 сентября и проходит в 37-ми городах России от Владивостока до Москвы. На остановках будут проводиться профилактические осмотры и лабораторные исследования. В специально отведенных для этого купе пациенты смогут узнать о состоянии своего здоровья, а также получить консультацию компетентного специалиста.

- Ее основные цели – повысить информированность граждан о важности профилактических медосмотров, факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета, а также популяризировать здоровый образ жизни, - сообщают организаторы.

Акция «Вместе против диабета» проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, что в нашем регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» также функционируют мобильные «Поезда здоровья», сформированные по федеральной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».