Дизайнеры показали нижегородцам «Волгу» будущего

Так будет выглядеть новая "Волга", которая выйдет в 2024 году. Фото: Василий Маркин.

Стало известно, как может выглядеть автомобиль «Волга-2024», который планируют выпустить на Горьковском автомобильном заводе в следующем году. Бывший дизайнер АвтоВАЗа Василий Маркин показал изданию Daily-Motor рендеры нового авто.

Отмечается, что это будет крупный седан премиального класса. Длина автомобиля составит до пяти метров. Прототипом для него выбран китайский Hongqi H5. На рендерах, представленных Маркиным, изображен автомобиль с футуристичным дизайном, имеются варианты с типом кузова седан и универсал.

Ожидается, что новый автомобиль будет иметь бензиновый, а не электрический двигатель. Кроме того, его дизайн сохранит некоторые черты классической «Волги».

Напомним, выпуск нового автомобиля для чиновников и обеспеченных нижегородцев летом 2023 года анонсировал глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, вопрос с выпуском автомобиля практически решен. Известны предварительные сроки появления автомобиля на рынке.