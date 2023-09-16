В Нижнем Новгороде прозвучат саундтреки из фильмов о Гарри Поттере.

В ЦК «Рекорд» 7 октября камерный оркестр «Sonorus» (6+) исполнит саундтреки из кинофильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщают организаторы концерта.

- Этот концерт станет действительно значимым событием не только для фанатов юного волшебника, но для каждого ценителя красивой симфонической музыки, - рассказывают организаторы. - Волшебная музыка оскароносного Джона Уильямса стала визитной карточкой волшебного мира магов и маглов, злодеев и героев, сказочных персонажей и фантастических тварей.

Благодаря концерту нижегородцы получат возможность окунуться в магические миры Джоан Роулинг и послушать в живом исполнении гениальную музыку Джона Уильямса. Молодые виртуозы Московской консерватории исполняют свой концерт в костюмах, соответствующих стилистике кинофильма. Так же оформлена и сцена.

Благодаря этому возникает полный эффект погружения в сказочные миры. Ранее оркестр уже с аншлагом выступил на многих площадках страны, в том числе в Государственном Кремлевском Дворце.