Министр культуры Нижегородской области рассказала о стоимости её очков

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова рассказала о стоимости её очков. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова рассказала о стоимости её очков после того, как в СМИ появилась информация о том, что они стоят 30 тысяч рублей. Госслужащая прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале.

– Коллеги из СМИ устроили целое расследование, чтобы узнать, какие у меня очки. А они любимые, им уже 5 лет, и да-да, те самые, которые сейчас стоят 30 тысяч рублей. Очень, кстати, удобные. Пережившие со мной 800-летие и все стройки, – написала Наталья Суханова.

Напомним, что Наталья Суханова работает в должности министра культуры Нижегородской области с 15 июня 2022 года. Ранее она более двух лет занимала должности заместителя министра и первого замминистра. За это время они выполнила серьёзный объем задач, связанный с реализацией национального проекта «Культура». Например, сейчас в рамках этой программы Нижегородская область лидирует среди регионов по строительству модельных библиотек.

Также известно, что плодотворная работа по обновлению имеющихся культурных пространств и созданию новых в прошлом году повлияла на финансирование, поступающее от государства. Так, в 2022 году денежный фонд на исполнение нацпроекта «Культура» увеличился в два раза.