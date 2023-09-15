Петарда могла взорваться на крыльце дома в Борском районе

Петарда взорвалась на крыльце дома в Борском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Петарда могла взорваться на крыльце частного дома в Борском районе Нижегородской области Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- В полицию Борского района поступило сообщение от местного жителя о повреждении брусчатки и крыльца его дома, произошедших при неизвестных обстоятельствах. В результате инцидента никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Сейчас на место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, на крыльце частного дома могла взорваться петарда. Именно об этом свидетельствует характер повреждений.

- Следователями с места происшествия были изъяты необходимые материалы, - говорится в сообщении. – Их направили на исследование полицейским-экспертам.