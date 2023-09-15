Специалисты восстановят исторический облик фасадов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Красные казармы отреставрируют на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Речь идет только об одном здании комплекса, а именно о восточном корпусе, что ближе к Чкаловской лестнице. Об этом сообщает Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области во «Вконтакте».

Известно, что уже согласован проект по сохранению и приспособлению для современного использования ОКН.

– Предусматривается восстановление исторического облика фасадов с воссозданием утраченного лепного декора и очисткой загрязненной кирпичной кладки стен, раскрытие оконных проемов и восстановление утраченного крыльца на главном фасаде, – говорится в сообщении.

Также планируется обустроить входы со двора, установить стеклянные навесы и создать остекленный тамбур с козырьком в стилистике классицизма. Ещё будет восстановлено декоративное убранство центральной лестницы.

Напомним, комплекс военных казарм был построен на берегу Волги в середине 19 века – здесь жили солдаты нижегородского гарнизона и жандармы. В последние десятилетия уникальные здания долгое время стояли заброшенными, но в 2011 году архитектурный ансамбль был признан объектом культурного наследия регионального значения. Спустя два года здесь случился сильный пожар, в результате чего восточный корпус полностью обгорел изнутри. В 2014 году оба здания были проданы нижегородскому ресторатору и отельеру Дмитрию Володину за скромные 107,83 млн рублей (стоимость земельного участка составила 82,56 млн рублей). Тогда же стало известно о планах предпринимателя открыть там четырехзвездочную гостиницу на 150 мест к Чемпионату мира по футболу, однако проект так и не был реализован. В 2019 году Дмитрий Володин выставил на продажу красные казармы за 500 миллионов, но покупателя на ветхие здания не нашлось, и тогда он решил провести реконструкцию объекта, после чего стоимость памятника архитектуры заметно подросла. Осенью 2021 года восточный корпус красных казарм был выставлен на продажу за 870 рублей.