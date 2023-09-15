Никитин поздравил нижегородских евреев с праздником Рош ха-Шана

Трубление в шофар - одна из новогодних традиций евреев. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских евреев с Рош ха-Шана, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2023 году еврейский Новый год празднуется 15 сентября.

- Это очень яркий праздник с богатыми историческими корнями. Сквозь века прошли очень теплые традиции, в основе которых — человеческие отношения. В эти дни принято собираться вместе, общаться. Желаю всем, кто отмечает Рош ха-Шана, здоровья и счастья! - подчеркнул Никитин.

Глава региона добавил, что евреи внесли большой вклад в развитие Нижегородской области. Многие их поколения вросли здесь, вырастили своих детей, трудились и приносили ползу нижегородской земле, а нижегородская синагога считается одной из старейших в стране.

- Сегодня представители общины вносят большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, - заключил губернатор.