Навесы трех станций метро в Нижнем Новгороде достроят до конца 2023 года. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Навесы трех станций метро в Нижнем Новгороде достроят до конца 2023 года. Об этом сообщает «АиФ - НН» со ссылкой на МП «Нижегородское метро».

Речь идет о павильонах на станциях «Парк культуры», «Двигатель революции» и «Ленинская», которые были снесены летом 2021 года при подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

В настоящее время работы по установке навесов и выполнены уже на 65%. Подрядчик планирует завершить монтаж до 31 декабря.

Как сообщалось ранее, на эти цели будет направлено 111 млн рублей.