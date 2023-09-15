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НовостиОбщество15 сентября 2023 13:50

Установка перспективных задвижек на площади Свободы выполнена на 75%

На участке продолжаются работы по устройству теплотрасс
Мария СОРОКИНА
Работы по устройству теплотрасс ведутся в графике.

Работы по устройству теплотрасс ведутся в графике.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Установка перспективных задвижек при строительстве метро на площади Свободы выполнена на 75%, сообщает Телеграм-канал «Метро НН». Речь идет об одном из сложнейших этапов переустройства тепловых сетей. Как следует из сообщения, работы по устройству теплотрасс ведутся в графике.

- Рабочие должны уложиться в срок до холодов и завершить важную часть работ — сделать врезки теплосети и проложить трубопроводы. Уже выполнено армирование и установка опалубки камер теплотрасс, лотков под трубопроводы, а также их бетонирование. Главное, что теперь пуск тепла в жилых домах и административных зданиях пройдет без сбоев! - информируют метростроевцы.

Кроме того, на этом участке продолжаются работы по строительство котлована для тоннелепроходческого щита. После завершения работ по выносу коммуникаций вокруг стройплощадки на Сенной создадут временную автомобильную дорогу. Она пройдет вдоль улиц Варварской, Максима Горького и Ванеева.