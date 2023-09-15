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НовостиОбщество15 сентября 2023 13:44

Нижегородские медики назвали алкоголь самым сильным токсином

Эксперты рассказали, чем опасен алкоголь для организма
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Нижегородские медики назвали алкоголь самым сильным токсином.

Нижегородские медики назвали алкоголь самым сильным токсином.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Нижегородские медики назвали алкоголь самым сильным токсином для организма. Известно, что спиртные напитки являются сильнодействующим веществом, которое вызывает зависимость.

- Употребление алкоголя влияет на работу головного мозга. При приеме алкоголя развиваются когнитивные расстройства, в том числе ухудшается память и внимание, снижается интеллект, - рассказывают специалисты. – Также алкоголь негативно влияет на репродуктивную систему человека. Мужчины, употребляющие алкоголь, страдают от эректильной дисфункции и сниженного либидо. У употребляющих алкоголь женщин в несколько раз увеличивается риск бесплодия.

Мало кто знает, но алкоголь это еще и весьма калорийная вещь. Поэтому желающим похудеть от выпивки точно стоит отказаться.

- Поскольку алкоголь является ядом для организма, он старается переработать его как можно быстрее. Пока организм справляется с алкоголем, сжигание жиров подавляется на 73%, - рассказывают специалисты. – В результате все, что вы съели вместе с выпивкой, наверняка превратится в лишние килограммы.