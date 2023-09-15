Нижегородские медики назвали алкоголь самым сильным токсином. Фото: Андрей АБРАМОВ

Нижегородские медики назвали алкоголь самым сильным токсином для организма. Известно, что спиртные напитки являются сильнодействующим веществом, которое вызывает зависимость.

- Употребление алкоголя влияет на работу головного мозга. При приеме алкоголя развиваются когнитивные расстройства, в том числе ухудшается память и внимание, снижается интеллект, - рассказывают специалисты. – Также алкоголь негативно влияет на репродуктивную систему человека. Мужчины, употребляющие алкоголь, страдают от эректильной дисфункции и сниженного либидо. У употребляющих алкоголь женщин в несколько раз увеличивается риск бесплодия.

Мало кто знает, но алкоголь это еще и весьма калорийная вещь. Поэтому желающим похудеть от выпивки точно стоит отказаться.

- Поскольку алкоголь является ядом для организма, он старается переработать его как можно быстрее. Пока организм справляется с алкоголем, сжигание жиров подавляется на 73%, - рассказывают специалисты. – В результате все, что вы съели вместе с выпивкой, наверняка превратится в лишние килограммы.