Нижегородцам рассказали о планах проекта «Навигаторы детства» на новый учебный год

Нижегородцам представили итоги деятельности советников директора по воспитанию за прошедшие два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 сентября 2023 года на площадке Нижегородского областного информационного центра состоялся пресс-брифинг, посвященный реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства». Нижегородцам представили итоги деятельности советников директора по воспитанию за прошедшие два года, а также рассказали о планах работы на новый учебный год.

– Сейчас в школах существует много возможностей проявить себя. Раньше школа часто замыкалась на одном направлении, а ведь можно было развиваться и в других сферах, – сказал и.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков. – Советник по воспитанию – это человек, который знает все направления, знает школу и знает максимально эффективные способы, чтобы привлечь школьников попробовать себя в различных сферах. Ведь если ты не попробовал, то не можешь сказать твое это или нет. Советник по воспитанию помогает детям сориентироваться на развитие.

Так, за прошедшие два года 109 советников и муниципальных координаторов приняли участие во Всероссийском проекте «Лига вожатых», ещё 394 советника участвовали во Всероссийском конкурсе «Воспитать человека.

Был выигран грант на реализацию специальных треков по вовлечению «невовлеченных» детей. Так, был проведен региональный трек «Море внутри» на базе детского центра «Лазурный», в нем приняли участие 46 обучающихся.