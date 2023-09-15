Первый этап строительства IT-кампуса «Неймарк» выполнен на 13%

В настоящее время ведутся работы по возведению общежитий для студентов. Фото: Кира Мишина.

Готовность первого этапа строящегося в Нижнем Новгороде IT-кампуса «Неймарк» составляет 13%, информирует пресс-служба регионального правительства. В настоящее время на улице Большие Овраги ведется строительство 12 из 18 общежитий, выполнены свайные поля у шести корпусов гостиницы, началось возведение стен еще пяти корпусов.

Как отметил заместитель главы региона Сергей Морозов, Вся прилегающая к «Неймарку» территория превратится в квартал высоких технологий «1221» с современными офисами и пространствами под исследовательские центры.

- Комплексный подход к развитию территорий позволит не только создать более 10 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест, в том числе для студентов ИТ-кампуса, но и вовлечь в активную городскую жизнь более 300 гектаров территорий в историческом центре Нижнего Новгорода. К моменту, когда завершится строительство ИТ-кампуса, территория превратится в комфортную среду для жизни, работы и учебы, - заметил он.

Заместитель губернатора Андрей Саносян, в свою очередь, добавил, что все объекты, создаваемые на каждой из площадок, будут связаны единым образовательным процессом, наполнение которого сейчас активно прорабатывается:

- Эксперты региональной команды, в которую вошли и все ключевые вузы, специализирующиеся на ИТ, сформировали представление о базовых программах обучения кампуса. Также планируется развитие научных направлений. Это даст возможность студентам реализовать себя уже в роли молодых ученых.

Напомним, проект IT-кампуса будет реализован в пять этапов. Общая площадь всех объектов составит более 200 тысяч «квадратов». Эти площади смогут принять 7 тысяч студентов.