Нижегородский Минздрав не использует ChatGPT в рабочих целях

В Минцифры не рекомендовали использовать нейросети на рабочем месте.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Министерство здравоохранения Нижегородской области прокомментировало запрет на использование ChatGPT в рабочих целях. По имеющейся информации, в Минздрав не поступало сообщений о том, что сотрудники нижегородского медучреждения используют этот сервис.
- Дополнительно сообщаем, что сотрудники министерства не используют указанный сервис и его аналоги в работе, - говорится в сообщении.
В Минцифры региона, в свою очередь, заметили, что применение подобных технологий госслужащими на своих рабочих местах в целом не приветствуется:
- Для соблюдения безопасности информации рекомендовано исключить доступ с рабочих мест работников к чат-ботам с искусственным интеллектом (например, ChatGPT и его аналогов).