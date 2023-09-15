Нижегородский Минздрав не использует ChatGPT в рабочих целях

В Минцифры не рекомендовали использовать нейросети на рабочем месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство здравоохранения Нижегородской области прокомментировало запрет на использование ChatGPT в рабочих целях. По имеющейся информации, в Минздрав не поступало сообщений о том, что сотрудники нижегородского медучреждения используют этот сервис.

- Дополнительно сообщаем, что сотрудники министерства не используют указанный сервис и его аналоги в работе, - говорится в сообщении.

В Минцифры региона, в свою очередь, заметили, что применение подобных технологий госслужащими на своих рабочих местах в целом не приветствуется:

- Для соблюдения безопасности информации рекомендовано исключить доступ с рабочих мест работников к чат-ботам с искусственным интеллектом (например, ChatGPT и его аналогов).