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НовостиОбщество15 сентября 2023 10:52

К концу 2024 года в Нижнем Новгороде появится 105 «умных» светофоров

Они будут обеспечивать бесперебойное движение транспорта на городских магистралях
Мария СОРОКИНА
Позднее ИТС заработает на территории всего региона

Позднее ИТС заработает на территории всего региона

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

105 «умных» светофоров появится в Нижнем Новгороде до конца 2024 года. Об этом сообщил председатель ЗС НО Евгений Люлин в своем Телеграм-канале. По его словам, интеллектуальная транспортная система (ИТС) будет управлять транспортными потоками на городских магистралях. Техническая часть вопроса должна быть решена к указанному сроку.

- ИТС свяжет невидимыми нитями все службы транспортного комплекса региона: где надо - пропустит общественный транспорт, где нужно - включит светофоры, - написал Люлин.

По его словам, первыми в эту сеть попадут проспекты Ленина и Гагарина, Казанское шоссе, улица Белинского. Позднее ИТС заработает на территории всего региона и будет обеспечивать бесперебойное движение транспорта.

Отмечается, что эти вопросы обсуждались на выездном совещании профильного комитета ЗС НО с участием специалистов «Центра развития транспортных систем», который занимается внедрением передовых технологий в организацию дорожного движения.