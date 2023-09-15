К концу 2024 года в Нижнем Новгороде появится 105 «умных» светофоров

Позднее ИТС заработает на территории всего региона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

105 «умных» светофоров появится в Нижнем Новгороде до конца 2024 года. Об этом сообщил председатель ЗС НО Евгений Люлин в своем Телеграм-канале. По его словам, интеллектуальная транспортная система (ИТС) будет управлять транспортными потоками на городских магистралях. Техническая часть вопроса должна быть решена к указанному сроку.

- ИТС свяжет невидимыми нитями все службы транспортного комплекса региона: где надо - пропустит общественный транспорт, где нужно - включит светофоры, - написал Люлин.

По его словам, первыми в эту сеть попадут проспекты Ленина и Гагарина, Казанское шоссе, улица Белинского. Позднее ИТС заработает на территории всего региона и будет обеспечивать бесперебойное движение транспорта.

Отмечается, что эти вопросы обсуждались на выездном совещании профильного комитета ЗС НО с участием специалистов «Центра развития транспортных систем», который занимается внедрением передовых технологий в организацию дорожного движения.