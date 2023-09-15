Теплосети Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону

В первую очередь, отопление запустят в нижегородских детсадах и школах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тепловые сети Нижнего Новгорода полностью готовы к новому отопительному сезону. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе прямого эфира 15 сентября. По словам мэра, запуск тепла будет осуществляться в соответствии с погодными условиями.

Гендиректор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, в свою очередь, отметил, что первыми в очереди стоят социальные объекты — школы и детские сады.

- Внешние тепловые контуры готовы к отопительному сезону. Гидравлические испытания проведены по всей протяженности сети. В первую очередь, будем подключать объекты социальной сферы. На сегодняшний день уже готовы подавать тепло. Массовых обращений по этому поводу пока не было, а единичные отрабатываются, - заметил Халтурин.

Также он напомнил, что включить или отключить отопление одномоментно нельзя. Заполнение системы отопления и включение циркуляции могут проводиться в течение двух с половиной недель.

Юрий Шалабаев напомнил, что отопление целесообразно включать, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд. Если это произойдет раньше — с потеплением от нижегородцев начнут поступать жалобы. При этом важно своевременно организовать подачу ресурса, так как тепло приходит в дома постепенно.