Плановые учения специалистов АО «Транснефть-Верхняя Волга» прошли в трех регионах

Плановые учебно-тренировочные занятия (УТЗ) специалистов АО «Транснефть-Верхняя Волга» прошли в Нижегородской и Владимирской областях, а также Республике Марий Эл. Занятия проводились на подводных переходах магистральных нефтепроводах (МН) Горький - Рязань-1, Сургут - Полоцк, Альметьевск - Горький-3 на реках Теша, Рутка, Клязьма и Сундовик, соответственно.

Цель учений - поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций.

По единому сценарию УТЗ операторам поступила информация об авариях на подводных переходах МН с условным выходом нефти. Дежурные передали информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировка была «остановлена». Оперативно на рубежи локализации прибыли аварийные службы Горьковского и Марийского районных нефтепроводных управлений.

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия. Всего использовано 3540 метров боновых заграждений, емкости для временного хранения, было задействовано 16 нефтесборщиков общей производительностью 900 куб. м в час. Работники лабораторий эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха.

В тренировочных занятиях приняли участие 154 человека, использовалось 105 единиц оборудования и техники, в том числе автотранспортная, грузоподъемная и пожарная техника.

По итогам была дана положительная оценка эффективности мероприятий. Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Были своевременно выполнены все работы, предусмотренные программой проведения УТЗ.

Всего с начала года специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели 93 плановых УТЗ на подводных переходах магистральных трубопроводов в зоне ответственности предприятия в 8 регионах деятельности.

Планы тренировочных мероприятий по локализации и ликвидации последствий условных аварий составляются таким образом, чтобы отрабатывать различные сценарии чрезвычайных ситуаций в условиях, приближенных к реальным.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»