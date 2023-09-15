Мининский университет ведет активную работу по распространению русского языка в Индии

14 сентября ректором Мининского университета Виктором Сдобняковым и ректором индийского Университета Чаудхари Чаран Сингха (CCSU) Сангитой Шукла было подписано Соглашение о начале работы Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Индии. Нижегородский государственный педагогический университет им.К.Минина ведет активную работу по распространению русского языка и культуры за рубежом, а у студентов из Индии изучение русского языка и познание культуры России вызывает большой интерес.

Соглашение было подписано в присутствии губернатора штата Уттар-Прадеш Анандибен Пател, которая особо подчеркнула важность такого международного сотрудничества. Также на подписании присутствовали ректоры всех университетов штата.

«Открытие Центра от Мининского университета - только первый шаг. Изучение русского языка востребовано в Индии, и я уверена, что теми возможностями, которые предоставляет российская сторона, воспользуются многие университеты», - отметила губернатор.

Центр станет площадкой для межкультурного диалога и профессионального общения, на базе которого студенты разных университетов Индии смогут изучить русский язык и стать участниками культурно-просветительских мероприятий.

Виктор Сдобняков представил учёному сообществу преимущества получения образования в Мининском университете, а также в целом российского педагогического образования.

«Работа Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку поможет расширить возможности как выпускников школ этой страны, так и студентов, которые после окончания местных вузов смогут поступить в нашу магистратуру. Индийские коллеги выразили большую заинтересованность в сотрудничестве, поэтому я отдельно хотел бы поблагодарить губернатора штата Уттар-Прадеш Анандибен Пател за шанс рассказать о вузе столь уважаемой аудитории. Мы уже получили несколько новых интересных предложений, направленных на развитие отношений между Россией и Индией», - сказал он.

Отношения в сфере науки и образования между Нижегородской областью и Индией продолжают активно развиваться

Республика Индия входит в топ-10 торгово-экономических контрагентов Нижегородской области, а также занимает одно из ведущих мест по числу студентов, обучающихся в нижегородских вузах.

«Сегодня усиление сотрудничества с Индией – государством-членом БРИКС – остается одним из ключевых направлений развития международной кооперации Нижегородской области. Наиболее активно взаимодействие региона с Индией ведется в сфере образования. В текущем году в нижегородских вузах обучалось более 400 индийских студентов», - подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

В настоящее время в рамках усиления взаимодействия с Индией прорабатывается возможность установления партнерских связей с одним из индийских штатов, схожим по промышленно-экономическому и научно-образовательному потенциалу с Нижегородской областью.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина