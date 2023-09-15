Мурал судостроителю Зайцеву открыли в нижегородской школе № 79

Мурал с изображением инженера-судостроителя Николая Зайцева. Фото: Администрация Сормовского района в ВК.

Мурал, изображающий легендарного инженера-судостроителя Николая Зайцева, появился в школе №79, расположенной в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщают «Волонтеры Победы». Арт-объект появился в рамках проекта «Образ Победы» при поддержке Фонда президентских грантов.

- Николай Алексеевич Зайцев внес огромный вклад в развитие судостроения, а именно – принимал участие в создании первых судов на подводных крыльях «Ракета», «Комета», «Метеор», «Беларусь», «Спутник», «Вихрь», лауреат Сталинской и Ленинской премий, - говорится в сообщении.

Отметим, что школа №79 была сформирована в 1991 году и носит имя Николая Зайцева.