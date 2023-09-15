Ученые ННГУ работают над системой ускорения реакций мозга

Нейроинтерфейс планируется разработать в 2024 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты из ННГУ имени Лобачевского разрабатывают специальный нейроинтерфейс для ускорения реакций мозга. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского вуза.

В рамках федеральной программы «Приоритет 2030» нижегородские ученые совместно со специалистами Балтийского федерального университета имени Канта изучают реакции мозга. Для ускорения работы мозга у пожилых людей применяется метод магнитной стимуляции.

- Стимулирование коры головного мозга короткими магнитными импульсами широко используется для лечения депрессии, дефицита внимания и других функциональных нарушений. Эту технологию мы планируем использовать для ускорения реакций человека. ТМС может быть эффективна и при реабилитации после травм двигательного аппарата и для усовершенствования спортивных тренировок, – рассказала автор исследования, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ Сусанна Гордлеева. Уже есть прогресс в части ускорения обработки зрительных команд и координаций. Активность мозга проверяли, в том числе, при помощи оптических иллюзий.

Нейроинтерфейс планируется разработать в 2024 году.

- Технология глубокого машинного обучения позволит предсказывать ошибки человека, в этом случае в мозг будет послан магнитный импульс и ошибки не произойдёт, - говорится в сообщении.