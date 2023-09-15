Нижегородское «Торпедо» со счетом 5:2 обыграло «Куньлунь РС» в КХЛ

По ходу игры нижегородцы проигрывали 5:2. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская команда «Торпедо» со счетом 5:2 обыграла «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги, состоявшемся в «Нагорном» 14 сентября.

Уже на старте игры гости оформили дубль и вели по счету на протяжении двух игровых отрезков. В третьем периоде торпедовцы «расстреляли» ворота гостей и не оставили им ни единого шанса на победу. Сначала Максим Летунов провел мощную атаку и «размочил» счет. Через четыре минуты Андрей Белевич сравнял показания на табло.

Василий Атанасов вывел «Торпедо» вперед, а следом в рамку гостей поочередно влетели еще две шайбы, отправленные Летуновым.

В настоящее время «Торпедо» находится на первой строчке Западной конференции, имея в активе 10 очков. 20 сентября команда Игоря Ларионова примет «Витязь» на своем льду. Начало игры в 19:30.