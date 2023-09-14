Глеб Никитин вошел в ТОП-10 губернаторов по цитируемости в телеграме. ФОТО: PR агентство Г.У.Р.У.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в ТОП-10 губернаторов по цитируемости в телеграме. Таковы данные исследования, проведенного первым информационным telegram-агентством «Телестрим» совместно с федеральными экспертами политического PR агентства Г.У.Р.У.

- Предметом анализа стали упоминания глав регионов в Telegram, а также персональные Telegram-аккаунты губернаторов, - сообщают авторы исследования. - По итогам августа губернатор Глеб Никитин вошел в топ-10 рейтинга упоминаемости, заняв 9-е место с 6923 упоминаниями в федеральном ТОПе. Он стал самым популярным губернатором в Telegram среди глав регионов ПФО.

Добиться таких результатов губернатору Нижегородской области удалось благодаря сразу нескольким информационным поводам. Среди них празднование Дня города, выездное заседание Совета Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и совещания по развитию речных перевозок в России, поездка губернатора в зону СВО и подшефных территорий ДНР.

- Команде Глеба Никитина удалось сбалансировать тематику СВО и «гражданскую» информационную повестку, - отметили федеральные эксперты. – Глеб Никитин является единственным из ТОП-10 губернаторов по упоминаемости, который обеспечил свое медиа-лидерство без «помощи» информационных поводов о ЧП.