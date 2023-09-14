Свайные поля шести корпусов ИТ-кампуса Неймарк построили в Нижнем Новгороде. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина.

В Нижнем Новгороде продолжается строительство ИТ-кампуса НЕЙМАРК на улице Большие Овраги. На данный момент уже выполнены свайные поля у шести корпусов гостиницы. Сейчас идет возведение стен пяти корпусов гостиницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Параллельно мы запускаем конкурс на участие в программе «НЕЙМАРК для учителей», - рассказал губернатор. - Она создана для преподавателей информатики, математики и физики.

Согласно условиям конкура, получившие высокие результаты учителя будут в течение года получать стипендию НЕЙМАРК в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. До 15 октября можно подавать заявки на сайте регионального центра «Вега»!