Более 60 млн рублей будет выделено на благоустройство второй очереди дворов Дзержинска

В рамках планового совещания по исполнению программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в Дзержинске принято решение о включении в программу еще 17 дворовых территорий. Перечень дворов, вошедших в программу текущего года, определен на основании поданных жителями проектов благоустройства и по согласованию с депутатами городской Думы. Как сообщил глава Дзержинска Иван Носков, на эти цели дополнительно будет направлено более 60 млн рублей из бюджетов разного уровня.

«Во вторую очередь вошли дворы в разных районах, в старом и новом городе – на улице Попова, Чапаева, Удриса, Пушкинской и т.д. Также замечаю, что горожане охотнее «дружат дворами», то есть жители нескольких дворов объединяются и приводят в порядок свою общую дворовую территорию, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» уже делаем 38 дворов. За пять лет сделали более 200. Еще раз призываю всех подавать заявку на участие в программе. Привлекайте депутатов, управляющие компании. Главное – действуйте, проявляйте инициативу. Тогда все получится!»

Так, во вторую очередь благоустройства вошли объединённые дворовые территории между домами №№ 61, 63, 65 по улице Чапаева и между домами №№ 25, 25А и 23А по улице Пожарского. На текущей неделе подрядчики приступили к ремонту дворов дома № 6 по улице Пушкинской и дома № 7Б по улице Удриса – здесь по проекту жителей выполняется асфальтировка дворовых проездов. Во всех дворах, вошедших во вторую очередь благоустройства, жители предусмотрели асфальтировку проездов, где-то по проекту жителей дополнительно будет уложен асфальт на проездах, обустроены пешеходные тротуары, установлены светильники, лавочки, урны.

Работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды»

«Конечно, люди давно ждут обновления своих дворов. Программа «Формирование комфортной городской среды» даёт нам возможность сделать это. Люди видят, как благоустраивают соседние дворы, видят конкретный результат и тоже хотят получить такой же в своём дворе. Мы с коллегами неоднократно подчёркивали и продолжаем подчёркивать: необходимо объединять усилия в своём желании благоустроить двор и вступить в программу. А мы, как депутаты по округам, в этом поможем», – сказал депутат Думы г. Дзержинска Роман Шилов.

Работы по благоустройству дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на данный момент полностью завершены в 24 городских дворах. Благоустройство дворов второй очереди завершится в ноябре.

Напомним, всего в текущем году в Дзержинске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроена 41 дворовая территория. С 2018 года по программе в городе отремонтировано более 200 дворов.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска