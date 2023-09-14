Дома для молодых специалистов в Нижегородской области не могут достроить почти год. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области уже почти год не могут достроить дома для молодых специалистов. Из пяти домов, которые должны были возвести в Дальнеконстантиновском районе, сдан только один. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Администрация округа заключила пять договоров на строительство домов по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в мае 2022 года. По контракту дома должны были сдать еще 31 декабря 2022 года, однако четыре из них так и не были достроены.

- По итогу из пяти обещанных домов достроен только один, 17 млн рублей либо повисли в воздухе, либо ушли безнаказанным исполнителям, - говорится в сообщении.

Представители ОНФ обратились к администрации Дальнеконстантиновского округа и в прокуратуру, чтобы узнать причины задержки и провести проверку по исполнению программы.