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НовостиОбщество14 сентября 2023 12:26

Дома для молодых специалистов в Нижегородской области не могут достроить почти год

Не выполнены обязательства на 17 млн рублей
Валерия МУРОМЦЕВА
Дома для молодых специалистов в Нижегородской области не могут достроить почти год.

Дома для молодых специалистов в Нижегородской области не могут достроить почти год.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области уже почти год не могут достроить дома для молодых специалистов. Из пяти домов, которые должны были возвести в Дальнеконстантиновском районе, сдан только один. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Администрация округа заключила пять договоров на строительство домов по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в мае 2022 года. По контракту дома должны были сдать еще 31 декабря 2022 года, однако четыре из них так и не были достроены.

- По итогу из пяти обещанных домов достроен только один, 17 млн рублей либо повисли в воздухе, либо ушли безнаказанным исполнителям, - говорится в сообщении.

Представители ОНФ обратились к администрации Дальнеконстантиновского округа и в прокуратуру, чтобы узнать причины задержки и провести проверку по исполнению программы.