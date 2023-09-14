Глебу Никитину выдали удостоверение об избрании губернатором. Фото: Иван Макеев

Региональная избирательная комиссия вручила Глебу Никитину удостоверение об избрании его губернатором Нижегородской области. Об этом сообщили в Избиркоме Нижегородской области.

- На заседании комиссии утвержден текст сообщения избирательной комиссии о результатах муниципальных выборов, проводившихся 10 сентября, - говорится в сообщении. – Также были внесены изменения в состав Контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии Нижегородской области.

Напомним, выборы губернатора Нижегородской области проходили в регионе с 8 по 10 сентября. Проголосовать нижегородцы могли как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.

- Избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными. Явка на этих выборах составила 56,01%, - сообщила председатель Избирательной комиссии Маргарита Красилевская. - Мы можем видеть беспрецедентно высокую явку, высокий интерес к выборам губернатора и высокое доверие. Явка на дистанционном электронном голосовании составила 88, 17%. Это говорит о том, что интерес к ДЭГу в нашей области стабильно высокий.