Нижегородские пенсионеры смогут бесплатно посетить зоопарк «Лимпопо» 1 октября. Фото: зоопарк "Лимпопо"

Пенсионеры смогут бесплатно посетить нижегородский зоопарк «Лимпопо» 1 октября. Здесь пройдет традиционная акция «Мои года – мое богатство», приуроченная к Международному дню пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Как отметил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин, эта акция очень востребована у нижегородцев: представители старшего поколения каждый год ждут этого дня и с удовольствием приходят посмотреть на зверей и птиц.

Чтобы посетить «Лимпопо» бесплатно 1 октября, на вхоже необходимо показать пенсионное удостоверение по возрасту или выслуге лет.