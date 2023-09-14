Свыше 230 млн рублей получит Нижегородская область на развитие туризма. ФОТО: АНО "Центр 800".

Нижегородская область в 2023 и в 2024 году получит дополнительные средства на развитие туризма. Соответствующее решение поддержала профильная комиссия Федерального собрания. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Более 230 млн рублей из федерации в этом и следующем году - на создание мест в некапитальных средствах размещения, в том числе туристические базы, глэмпинги, кемпинги, - рассказал Глеб Никитин. - Это позволит увеличить фонд средств размещения на 160 новых номеров.

По словам губернатора, создаваться новые средства размещения будут не только в Нижнем Новгороде, но и в муниципальных округах области. В частности, они будут создаваться в Дзержинске, Городецком Володарском и Вачском округах.

- Ранее в этом году нам уже выделяли средства для организации мест размещения на 300 номеров. Уверен, что все они будут востребованы, - рассказал губернатор Нижегородской области.

На данный момент Нижегородская область является одним из лидеров в стране по привлечению федеральных средств по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Все это способствует развитию туристической отрасли и повышению интереса со стороны туристов.