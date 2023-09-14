Выставочный центр откроют в бывшем кафе «Аквариум» около ННГУ на Покровке. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Культурно-выставочный центр откроют в бывшем кафе «Аквариум», которое находится на территории филфака ННГУ на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Планируется, что новое пространство заработает здесь в 2024 году. Об этом пишет Newsroom24 со ссылкой на университет.

Здание ждет реконструкция – ее проект уже готов, утвержден и сейчас проходит проверку. ННГУ ведет переговоры с ресурсоснабжающими организациями.

В прошлом году фасад «Аквариума» отремонтировали, и в ближайший год рабочим предстоит преобразить внутреннее пространство и возвести пристрой. В здании бывшего кафе планируется сделать стеклянную галерею и лекторий для студентов. Здесь организуют выставки, коворкинг, библиотеку и прочее. После того, как будет завершен ремонт, прилегающий к зданию сквер благоустроят. Все работы планируется завершить во второй половине 2024 года.