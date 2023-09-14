Более 100 нижегородских старшеклассников начнут заниматься наукой в обществе

Более 100 учащихся 8-11 классов начнут в этом году заниматься в научном обществе “Эврика”. Организационное собрание этого общества прошло 13 сентября в Мининском университете.

Школьники займутся исследовательской деятельностью и будут работать над собственными проектами. Для этого они смогут выбрать одно из 22 направлений: география и туризм, педагогика и психология, продюсерство, дизайн, астрономия, искусственный интеллект и другие. Наставниками учащихся станут преподаватели нижегородского педагогического университета. Как рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков, направления и секции научного общества учащихся “Эврика” существуют уже более 50 лет.

“Ежегодно более 200 старшеклассников защищают свои научно-исследовательские работы. Темы совершенно разного характера от языкознания до современных технологий. Наша задача - поддержать стремление школьников заниматься наукой и исследовать разные области знания. Тем более навыки проектной деятельности обязательно пригодятся им в студенчестве. Кроме того, при поступлении в вуз участники научного общества учащихся “Эврика” могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ за индивидуальные достижения”, - отметил он.

Организационные собрания по секциям пройдут в течение сентября. Школьники смогут познакомиться с преподавателями и задать все интересующие их вопросы. Стать участником научного общества учащихся “Эврика” можно по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина