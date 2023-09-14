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НовостиОбщество14 сентября 2023 9:14

Более двух тысяч нижегородцев прошли обучение в «Школе медицины катастроф»

Навыками оказания первой помощи овладели сотрудники различных структур
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более двух тысяч нижегородцев прошли обучение в «Школе медицины катастроф».

Более двух тысяч нижегородцев прошли обучение в «Школе медицины катастроф».

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более двух тысяч нижегородцев прошли обучение в «Школе медицины катастроф» с начала 2023 года. Это сотрудники ГИБДД, Росгвардии, служб экстренного реагирования, волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Занятия проходили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф, специалисты которого рассказали и показали, как оказывать первую помощь пострадавшим в экстренных случаях. Также для слушателей курса проходили выездные акции.

Проект ориентирован не только на людей, не имеющих профильного образования, но и на медиков. Так, свою квалификацию здесь могут повысить сотрудники «скорой» и работники районных больниц. В частности, обучение уже прошел персонал Большемурашкинской, Борской, Бутурлинской, Вадской, Володарской, Дальнеконстантиновской, Перевозской и Спасской ЦРБ.