Более двух тысяч нижегородцев прошли обучение в «Школе медицины катастроф». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более двух тысяч нижегородцев прошли обучение в «Школе медицины катастроф» с начала 2023 года. Это сотрудники ГИБДД, Росгвардии, служб экстренного реагирования, волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Занятия проходили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф, специалисты которого рассказали и показали, как оказывать первую помощь пострадавшим в экстренных случаях. Также для слушателей курса проходили выездные акции.

Проект ориентирован не только на людей, не имеющих профильного образования, но и на медиков. Так, свою квалификацию здесь могут повысить сотрудники «скорой» и работники районных больниц. В частности, обучение уже прошел персонал Большемурашкинской, Борской, Бутурлинской, Вадской, Володарской, Дальнеконстантиновской, Перевозской и Спасской ЦРБ.