Самолет отстранили от полета в аэропорту Нижнего Новгорода из-за неисправности. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Самолет отстранили от полета в аэропорту Нижнего Новгорода из-за неисправности 13 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Aviaincident».

Воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» утром в среду готовилось к вылету в Москву. Однако в процессе подготовки борта специалисты заметили, что дверь люка переднего багажно-грузового отсека не закрывается. При проверке выяснилось, что у него деформирован окантовочный профиль, что не дает закрыть люк.

- При детальном осмотре выявлены следы многократного предыдущего соприкосновения головки болта механизма кинематики двери БГО с окантовкой люка и признаки недавно выполненного ремонта окантовочного профиля, в виде свежего герметика, скотча и свежей окраски, - сообщает источник.

В результате самолет отстранили от полета. На нем должны были лететь 87 пассажиров.