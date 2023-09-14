Разработано импортозамещающее программное обеспечение для нефтегазовой отрасли

Импортозамещающее программное обеспечение (ПО) «Шкипер», обеспечивающее оперативный и эффективный мониторинг технологических процессов, разработал филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга» - Центр промышленной автоматизации.

ПО предназначено для управления контейнерами приложений на промышленных серверах программно-технических комплексов (ПТК), контролирующих транспортировку по трубопроводам нефти и нефтепродуктов. Приложения обеспечивают сбор данных в автоматическом режиме о работе оборудования, количественных и качественных показателях углеводородов в системе.

Контейнеризация – технология, которая дает возможность запускать приложения изолированно от основной операционной системы. Это снижает нагрузку на промышленные серверы и позволяет повысить надежность работы ПТК.

Программный продукт позволяет запускать и обновлять контейнеры приложений, отслеживать изменения данных внутри подсистем и выполнять другие необходимые для их работы действия.

Аналогичное по базовому функционалу зарубежное ПО не имеет должной технической поддержки со стороны иностранных поставщиков и несет в себе потенциальные риски сбоев работы трубопроводной системы. В процессе работы над «Шкипером» разработчики Центра промышленной автоматизации проанализировали все известные уязвимости зарубежного ПО и учли их при создании собственного программного продукта.

Разработка «Шкипера» велась в рамках корпоративной программы импортозамещения ПАО «Транснефть». Начало внедрения программного продукта на пилотных объектах системы, в том числе на производственных площадках АО «Транснефть-Верхняя Волга», запланировано на текущий год. «Шкипер» может быть использован не только в системе «Транснефть», но и на других предприятиях нефтегазового комплекса.

Одним из преимуществ нового отечественного программного продукта является легкость его использования. Для работы с ПО практически не требуется специальной подготовки операторов. Это расширяет возможности его применения на объектах отрасли.

Справочно:

Центр промышленной автоматизации создан в 2015 году. Одна из его ключевых задач - реализация поручения Правительства РФ о сокращении операционных затрат и повышения надежности транспортировки нефти и нефтепродуктов за счет внедрения инновационных и импортозамещающих технических решений.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»