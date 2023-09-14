Ремонт дорог завершился в Сокольском округе. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 26 километров дорог отремонтировали в Сокольском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. В настоящее время дорожно-ремонтная кампания в округе завершилась, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На днях прошли приемку отремонтированные участки дорог между населенными пунктами Мошкино и Сокольское, Сокольское и Летняя База. Дорога здесь находилась в плохом состоянии, но теперь здесь уложили новый асфальт, отсыпали обочины щебнем, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

По словам исполняющего обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Андрея Лежнина, всего в Сокольском районе за этот сезон было отремонтировано 26 километров дорог на общую сумму 371,5 млн рублей. Всего в этом году по нацпроекту в регионе планируют отремонтировать более 1 тысячи километров дорог.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные дороги» разработан по указу Президента РФ. Он предполагает обновление дорожной инфраструктуры, а также модернизацию общественного транспорта и развитие федеральной магистральной сети.