Домашние зарядные станции для электрокаров разработали в Нижегородской области

Домашние зарядные станции для электрокаров разработали в нижегородской «Квантовой долине». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Серию зарядных станций для электротранспорта разработали в нижегородской «Квантовой долине». Новинку представили специалисты ООО «Зарядные станции», которое является резидентом инновационного научно-технологического центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Станции предназначены как для домашнего, так и для стационарного использования. Они способны распознать характеристики подключаемого автомобиля и дать необходимую мощность для зарядки. На полный заряд автомобильной батареи уходит 5-8 часов.

В разработку было вложено более 50 миллионов рублей. Зарядные станции представлены в трех комплектациях: настенные станции переменного тока для дома и парковок, напольные станции переменного тока для городских улиц и станции постоянного тока, от которых можно заряжать одновременно две машины. Последние могут быть использованы на федеральных трассах и автозаправках, где большой поток машин.

Нижегородские заправочные станции могут работать при температуре от -40 до +50 градусов и оснащены автономной системой пожаротушения, что повышает их безопасность.

По словам генерального директора ООО «Зарядные станции» Михаила Пахомова, предприятие уже получило много заказов на домашние зарядные станции. Что касается городских уличных станций, то после проведения необходимых научно-исследовательских работ они будут запущены в серийное производство.