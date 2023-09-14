Молодежный центр компетенций создадут в Нижегородской области. Фото: Мария СОРОКИНА

Молодежный центр компетенций в сфере государственного и муниципального управления создадут в Нижегородской области. Это стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Задачей центра станет подготовка нового поколения государственных и муниципальных служащих. Там смогут учиться те, кто начинает свою карьеру в госуправлении, а также студенты профильных факультетов, победители олимпиад и, конечно, участники программы «ГосСтарт»! - рассказал глава региона.

Центр компетенций для молодежи планируют открыть уже в 2024 году. Планируется, что численность каждого потока составит 300 человек.

Всероссийский конкурс по созданию круглогодичного центра компетенций по приоритетным направлениям реализации молодёжной политики проводился по поручению Президента России. В число победителей вошли 11 регионов: Архангельская область (наука), Сахалинская область (карьера), Хабаровский край (предпринимательство), ХМАО — Югра (общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества), Липецкая область (технологии), Камчатский край (экология), Калининградская область (медиа), ЯНАО (туризм и гостеприимство), Нижегородская область (государственное и муниципальное управление), Ростовская область (сельская молодёжь), Ленинградская область (безопасность и профилактика).