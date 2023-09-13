Выставка техники и вооружения Росгвардии состоится в Нижнем Новгороде 14 сентября. Фото: Руслан ВОРОНОЙ

Выставка современной техники и вооружения Росгвардии состоится в Нижнем Новгороде 14 сентября. Увидеть ее можно будет в Парке Победы на Гребном канале с самого утра. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления национальной гвардии РФ.

Гостям музея под открытым небом покажут новейшие образцы техники, которая сегодня стоит на вооружении подразделений Росгвардии, находящихся в зоне специальной военной операции. На выставке будут представлены образцы техники Военно-промышленной компании, концерна «Калашников» и других предприятий оборонного комплекса.

Начало мероприятия в 9.45.