Мужчина упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Мужчина упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент на переправе произошел вечером около 18:30. При каких обстоятельствах нижегородец оказался в воде, неизвестно. К счастью, он остался жив. Спасатели на пожарном катере достали его из воды и передали медикам, которые также прибыли на место происшествия.

Личность мужчины устанавливается.