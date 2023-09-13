В индийской школе в Дели начнут изучать русский язык

Ученики индийской школы Mount Abu school в Дели в ближайшее время начнут изучать русский язык как иностранный. Обучение будет проводиться при участии преподавателей Мининского университета.

Ректор нижегородского педагогического вуза Виктор Сдобняков посетил Республику Индия с целью запуска работы Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Во время встречи с дректором школы Jyoti Arora были проработаны перспективы дальнейшего взаимодействия и подписано соглашение о сотрудничестве.

Представители российского университета предложили индийским коллегам провести серию профориентационных мероприятий для абитуриентов из Индии, желающих поступить в российские вузы, в том числе в рамках межправительственной квоты, а также организовать курсы повышения квалификации для педагогов. Кроме того, на встрече обсудили совместную работу по улучшению качества образования.

“Jyoti Arora возглавляет ассоциацию, в которую входят директора 200 школ. Для них мы планируем предложить ознакомительные поездки в Россию, в Нижний Новгород, чтобы представить индийским коллегам возможности российского образования. А наши педагоги смогут подготовить школьников к интеграции в нашу страну, нашу культуру для комфортной адаптации и эффективного обучения," - объяснил Виктор Сдобняков.

Школа Mount Abu school может стать базой для создания второго Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Индии. Первый такой Центр на этой неделе открывается в Университете Чаудхари Чаран Сингха (CCSU) в городе Меерут.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина