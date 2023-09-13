Онлайн-курс для школьников “Педагогика и Психология TO GO” организует Мининский университет

Учебный курс для школьников “Педагогика и Психология TO GO”, рассчитанный на учеников психолого-педагогических классов, в сентябре этого года запускает Мининский университет. Онлайн обучение пройдут более 2 тысяч старшеклассников из 95 профильных классов, которые курирует вуз. Курс рассчитан на 68 часов.

“Мы разработали онлайн-курс для того, чтобы все ребята смогли получить новые знания. Курс позволит в интерактивной форме погрузить школьника в психолого-педагогическую сферу, а также до конца определиться с выбором профессии - в программе предусмотрены профориентационные практики. В дальнейшем нашу практику можно будет масштабировать на уровне страны”, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Старшеклассники ознакомятся с практикой “Школы вожатых”, узнают об основных возрастных особенностях детей, а также - о необычных учебных заведениях, работающих в России. Кроме того, преподаватели расскажут курсантам о способах сохранения личного пространства в педагогической профессии.

Во время онлайн обучения школьники получат индивидуальные задания, совершат видеоэкскурсии, выполнят групповые работы, а также их ждет проектная деятельность. Ребята смогут задавать интересующие их вопросы ведущим курса и консультироваться у преподавателей вуза.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина