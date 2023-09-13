Старую электронику нижегородцы смогут сдать на переработку 16 сентября

Старую электронику и бытовую технику нижегородцы смогут сдать на переработку 16 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 сентября в Нижнем Новгороде состоится акция «Электронный сбор», в рамках которой жители города смогут сдать на переработку старую электронику и бытовую технику. Об этом сообщает команда «Нижний Новгород – экологическая столица».

Пункты сбора будут работать на нескольких площадках в разных районах. В частности, технику будут принимать около торговых центров «Седьмое небо», «Открытый материк», «Небо», «Жар-птица», около Автозаводского и Сормовского парков. Принести ненужные вещи можно будет с 13 до 15 часов.

Организаторы акции готовы принять у нижегородцев старые мобильники, провода, компьютеры и оргтехнику, игровые приставки, видеоаппаратуру, бытовую технику, инструменты и даже электронные сигареты. Также можно принести старые сковородки и кастрюли – их тоже заберут.

Пластмасса и металл, из которых состоят эти устройства, в процессе переработки смогут вернуться в производство. И, кроме того, не будут отравлять почву и атмосферу, что отвечает современным представлениям об экологии.

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Где будет проходить сбор электроники:

- ТЦ «Седьмое небо» (напротив первого входа в ТЦ после Castorama),

- ТЦ «Открытый материк»,

- ТЦ «Небо» (ул. Крупской, за Средным рынком),

- ТРЦ «Жар-птица» (со стороны пл. Советской),

- «Автозаводский парк» (парковка у центрального входа),

- «Сормовский парк» (парковка бул. Юбилейный, д.12).