ХК «Торпедо» обыграл «Адмирал» со счетом 3:1

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Матч состоялся 12 сентября в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба клуба.

В первом периоде обе команды создавали немало острых моментов, однако ни одной шайбы так и не было заброшено. Во втором игровом отрезке хозяева вырвались вперед: шайбу в ворота соперников забросил Максим Летунов. Затем нижегородцы играли в меньшинстве – три на пять игроков, однако смогли выстоять под натиском противника. А вот далее подопечные Игоря Ларионова играли в численном преимуществе, чем смог воспользоваться Владислав Фирстов, увеличив разрыв в счете – 2:0.

В третьем периоде хоккеисты «Адмирала» сократили отрыв: одну шайбу отыграл Павел Варфоломеев. Но под финал встречи Игорь Ларионов забил гол, поставив точку в этом матче – 3:1 в пользу «Торпедо».

После матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев признался, что недоволен игрой своей команды.

- Честно сказать, объективно соперник был посильнее. Многие вещи, которые мы сегодня планировали сделать, мы не сделали. От этого и результат матча... Нужно сделать правильные выводы и готовиться к следующей игре, - сказал он.