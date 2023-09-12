ННГУ разработает препараты для лечения онкозаболеваний

Средство позволит повысить качество жизни онкобольных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ННГУ имени Лобачевского и группа компаний «Мадин» займутся разработкой препаратов для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщил пресс-секретарь вуза Алексей Никонов на своей странице в соцсетях.

Производство противоопухолевых агентов, а также разработка и апробация продукции будет проводиться в Нижнем Новгороде. За основу для этого индивидуального противоракового агента взята модификация клеток иммунной системы пациента и активация его собственного противоопухолевого иммунитета.

- В будущем это позволит снизить метастазирование опухолей, повысить продолжительность и качество жизни онкобольных, - говорится в сообщении.

По словам Никонова, исследования на эту тему велись на базе вуза на протяжении более 20 лет.