Туристический квартал планируют создать на Бору

Туристический квартал затронет центр города и набережную Волги. Фото: https://adm-bor.nobl.ru/

Туристическое пространство с соответствующей инфраструктурой может появиться в городе Бор Нижегородской области. Соответствующая информация опубликована в постановлении городской администрации от 7 сентября.

Как указано в документе, новый квартал затронет Юрасовское озеро, центральную часть города, «Борское Волгоречье» и набережную Волги.

На этой территории планируетсясоздать комфортные пешие маршруты, установить элементы благоустройства, создать подробную и понятную навигацию, разместить места отдыха, малые архитектурные формы и арт-объекты.

Кроме этого, все вывески в центре города должны быть приведены к единому дизайн-коду. Обновленный квартал должен быть доступен для маломобильных граждан, поэтому здесь появятся пандусы, подъемники и специальные сигнальные устройства.