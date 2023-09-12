Более ста бесплатных операций для животных проведут в Нижнем Новгороде

Нижегородцы смогут оформить ветеринарные паспорта на животных и проконсультироваться со специалистом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ветеринары благотворительного фонда «Сострадание НН» проведут более ста операций для животных в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале.

По словам мэра, специалисты на безвозмездной основе проведут вакцинацию от бешенства, стерилизацию и чипирование животных. Кроме того, участники могут оформить ветеринарные паспорта на своих животных и проконсультироваться со специалистом.

За помощью могут обратиться пенсионеры и инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, а также матери-одиночки.

Акция проводится в рамках инициированного фондом проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили». Этот проект получил грантовую поддержку в рамках конкурса «Открытый Нижний».

Для участия в акции необходимо пройти процедуру предварительной записи по телефону 8 (831) 2-163-163 (Пн, Ср, Пт).