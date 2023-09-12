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НовостиПолитика12 сентября 2023 14:08

Нижегородский избирком признал победу Никитина на выборах губернатора

За него проголосовали более миллиона человек
Авторы (2):
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородский избирком признал победу Никитина на выборах губернатора.

Нижегородский избирком признал победу Никитина на выборах губернатора.

Фото: Кира МИШИНА

Облизбирком официально признал итоги выборов губернатора в Нижегородской области, по результатам которых победу одержал действующий глава Глеб Никитин. Об этом журналистам сообщила председатель Избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская.

По ее словам, за Глеба Никитина проголосовали более 1 млн человек, или 82,82% от числа всех избирателей. Явка на выборах составила 56,01%.

- Избирательная комиссия прищнала выборы состоявшимися и действительными, - сообщила Маргарита Красилевская. - Мы можем видеть беспрецедентно высокую явку, высокий интерес к выборам губернатора и высокое доверие. Сегодня избирательная комиссия признала Глеба Никитина победителем состоявшейся избирательной кампании. За него проголосовали 1 млн 159 тысяч 13 избирателей.