Нижегородский избирком признал победу Никитина на выборах губернатора. Фото: Кира МИШИНА

Облизбирком официально признал итоги выборов губернатора в Нижегородской области, по результатам которых победу одержал действующий глава Глеб Никитин. Об этом журналистам сообщила председатель Избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская.

По ее словам, за Глеба Никитина проголосовали более 1 млн человек, или 82,82% от числа всех избирателей. Явка на выборах составила 56,01%.

- Избирательная комиссия прищнала выборы состоявшимися и действительными, - сообщила Маргарита Красилевская. - Мы можем видеть беспрецедентно высокую явку, высокий интерес к выборам губернатора и высокое доверие. Сегодня избирательная комиссия признала Глеба Никитина победителем состоявшейся избирательной кампании. За него проголосовали 1 млн 159 тысяч 13 избирателей.