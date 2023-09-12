Нижний Новгород вошел в пятерку российских городов с самыми дорогими однушками

Квартира в нижегородской новостройке обойдется в 5 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижний Новгород вошел в пятерку городов-миллионников с самыми дорогими однокомнатными квартирами в новостройках, сообщает РБК. Лидером этого рейтинга стала Москва. Средняя стоимость однушки на первичном рынке в столице составила 14,5 млн рублей. На второй позиции с большим отрывом находится Санкт-Петербург, где стоимость новой однокомнатной квартиры оценивается в среднем в 7,42 млн рублей.

В Казани однокомнатная квартира в новостройке обойдется в 7,3 млн рублей, а в Краснодаре — 5,9 млн рублей. Стоимость нижегородской однушки составляет 5 млн рублей, что соответствует 5-й позиции в рейтинге.

Также отмечается, что минимальная стоимость новой однокомнатной квартиры в России составляет 3,8 млн рублей. Такие цены на недвижимость зафиксированы в Волгограде и Воронеже.