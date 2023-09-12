Ремонт Арзамасской трассы закончится к ноябрю 2024 года

Ремонт на Арзамасской трассе закончится к ноябрю 2024 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонтные работы на трассе Р-158 в Нижегородской области планируют завершить к ноябрю 2024 года. После расширения пропускная способность дороги значительно возрастет, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Участок протяженностью 12 километров в Дальнеконстантиновском районе расширяют до четырех полос. Для безопасности водителей здесь появится несколько разворотных петель: в районе Криуш, Инютина и Лапшихи. На всем участке пути планируется сделать отбойники, что позволит предотвратить лобовые ДТП.

По данным ведомства, работы идут по графику. На объекте трудится 60 единиц техники и 170 специалистов.

- В настоящее время работы сосредоточены в местах обустройства трех разворотных петель и подходах к ним. Расчищена полоса отвода, снят растительный грунт, разбирается существующее покрытие, формируются насыпи нового дорожного основания. Выполняются мероприятия по укладке водопропускных труб и обустройству системы водоотвода, планировки территории, - рассказали в ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Полностью закончить все работы планируется к ноябрю следующего года.

Напомним, 8 сентября Владимир Путин открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Добраться из столицы до Нижегородской области теперь возможно за 3,5 часа. К концу года трассу доведут до Казани, а к 2025 году – до Екатеринбурга.