Более 1 млн нижегородцев проголосовали за Глеба Никитина на выборах губернатора

Выборы прошли с 8 по 10 сентября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Победителем прошедших выборов губернатора Нижегородской области официально признан Глеб Никитин. За него отдали свои голоса 1 млн 159 тысяч 13 человек. Это составляет 82,82% от числа всех проголосовавших. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская, подводя итоги прошедших выборов.

- Избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными. Явка на этих выборах составила 56,01%, - сообщила Маргарита Красилевская. - Мы можем видеть беспрецедентно высокую явку, высокий интерес к выборам губернатора и высокое доверие. Явка на дистанционном электронном голосовании составила 88, 17%. Это говорит о том, что интерес к ДЭГу в нашей области стабильно высокий. Сегодня избирательная комиссия признала Глеба Никитина победителем состоявшейся избирательной кампании. За него проголосовали 1 млн 159 тысяч 13 избирателей.

Напомним, выборы губернатора Нижегородской области в этом году проходили в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Нижегородцы могли проголосовать как на избирательных участках, так и дистанционно с помощью электронного голосования.